Hier haben unsere Leser das Wort

Schlecht informiert

Zum Interview „,Beamte sind bei der Rente nicht besser gestellt‘“ mit Max Straubinger (CSU) vom 7. Juni:

„Mich wundert es, dass ein rentenpolitischer Sprecher im Bundestag so schlecht informiert ist, bzw. wundert es mich dann auch nicht, dass das Rentensystem in Deutschland derzeit nicht mehr hergibt. Vielleicht hätte sich Herr Straubinger vor dem Interview (oder generell) besser über das österreichische Pensionssystem informieren sollen (...): ,Rentenanspruch in Österreich erst nach 15 Jahren im Job‘: Einen Pensionsanspruch erhält man u.a. nach 180 Versicherungsmonaten,...