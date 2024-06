Hier haben unsere Leser das Wort

Früher war’s einfacher

Zum Artikel „Die Krux mit der Versicherung“ vom 4. Juni:

„Die aus aktuellem Anlass angelaufene Diskussion über eine Pflichtversicherung für Elementarschäden geht auch der üblichen Qualität entgegen. Da war es halt viel einfacher in früheren Zeiten, ein politisch Verantwortlicher zu sein, denn damals konnte man noch entscheiden und nicht nur Gutachten interpretieren. Da gab es doch glatt in den 1880er-Jahren eine staatlich geleitete königlich-bayerische Brandversicherungskammer, deren Grundlage das Brandversicherungsgesetz war. Die Fortführung in der heutigen...