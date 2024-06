Hier haben unsere Leser das Wort

Murks

Zum Bericht „Arbeiten im Rentenalter: Heil plant Steuer-Bonus“ vom 3. Juni:



„Unser Arbeitsminister will mit finanziellen Anreizen Rentner dazu bringen, länger zu arbeiten. Als Erstes müsste erst mal die Doppelbesteuerung wegfallen, d.h. der Rentner zahlt in seinem vorherigen Arbeitsleben schon Steuern und als Rentner wieder. So was wäre schon mal ein Ansatz. Alles andere läuft garantiert wie immer darauf hin, dass der Staat irgendwo bei dem Ganzen eine Hintertüre einbaut, wo er den Leuten wieder das erarbeitete Geld aus der Tasche zieht. Hat der Staat jemals den Bürgern Geld...