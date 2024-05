Hier haben unsere Leser das Wort

Satzungetüme

Zum Artikel „Leichte Sprache als Werkzeug der Inklusion“ vom 28. Mai:



„,Sieben Millionen Menschen in Deutschland haben Probleme mit dem Textverständnis‘, heißt es in dem Bericht. Was Behördenschreiben angeht, glaube ich, es sind eher 84 Millionen Menschen in Deutschland, die Probleme mit dem Textverständnis haben. Als säßen da lauter Leute in den Amtsstuben, die Freude daran haben, die Bevölkerung mit arrogant verklausulierten Satzungetümen zu triezen. Wird sich da jemals was ändern?“



Stefan Weißenbach Burghausen





Demokratie verteidigen

Zur Berichterstattung über die...