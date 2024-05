Hier haben unsere Leser das Wort

Nicht schicksalsergeben

Zum Artikel „Explosionsartig mehr Pflegefälle“ vom 28. Mai:

„Es besteht kein Zweifel, das Problem der Alzheimer-Krankheit wird uns in den nächsten Jahren ,um die Ohren fliegen‘. Die zu Pflegenden werden mehr, die Bereitschaft bei den professionell und informell (Angehörige) Pflegenden wird weniger und die Kosten explodieren. Ich möchte empfehlen, das Thema Demenz in der Gesundheitspolitik vom Ansatz her neu aufzugreifen. Nicht in der bisher üblichen schicksalsergebenen Art, mit Schwerpunkt auf die Begleitung und Betreuung der Betroffenen, sondern mit Optimismus und...