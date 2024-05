Hier haben unsere Leser das Wort

Sprache entgleitet

Zum Artikel „Immer weniger Schüler lernen Französisch“ vom 25. Mai:

„(...). Aus jedem noch so kleinen Mückenschiss, lässt sich eine Statistik erstellen, und womöglich darin eine drohende Gefahr ableiten. Ich möchte nicht wissen, bei wie vielen die Alarmglocken läuten: ‚Huch, was werden sich die Franzosen wohl denken, wenn immer weniger Schüler bei uns ihre Sprache lernen?‘ Es hat sich schon längst eingebürgert, dass wir unseren ‚ausländischen Freunden‘ gegenüber stets zuvorkommend und ihnen wohlgefällig aufzutreten haben, koste es, was es wolle. Und das beginnt schon bei...