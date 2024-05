Hier haben unsere Leser das Wort

Ein-Staaten-Lösung?

Zur Berichterstattung über den Nahost-Konflikt:

„Zur dauerhaften Lösung des ewigen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern wird immer nur von der Zwei-Staaten-Lösung gesprochen, also von einem Staat Israel und einem Staat Palästina. Faktisch besteht diese Lösung zwar schon, wird aber gegenseitig nicht anerkannt und wirft viele neue Fragen auf: z.B. die Frage nach der jeweiligen Hauptstadt. Jerusalem müsste erneut geteilt werden, in Ost und West, wie schon vor dem Sechs-Tage-Krieg. Palästina würde Ost-Jerusalem als Hauptstadt beanspruchen. In Ost-Jerusalem liegen...