Hier haben unsere Leser das Wort

Fairer agieren

Zur Berichterstattung über die deutsche Rentenpolitik:

„Die Diäten der Abgeordneten steigen zum 1. Juli um 6 Prozent! Die Diäten sind automatisch an die allgemeine Lohnentwicklung gekoppelt. So die Rechtfertigung.

Auch die Entwicklung der Renten ist an die allgemeine Lohnentwicklung gekoppelt. Die Rentnerinnen und Rentner erhalten zum gleichen Zeitpunkt – also zum 1. Juli – 4,57 Prozent Erhöhung. Sind da nicht schon politisch motivierte Abschläge enthalten dafür, dass die Rentnerinnen und Rentner früher in Rente gehen und länger leben? Ist es dann noch darüber hinaus...