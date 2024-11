Heute Abend im Livestream: Politikgipfel mit Pistorius bei der Mediengruppe Bayern

Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, spricht am Montagabend bei der Mediengruppe Bayern in Passau. − Foto: dpa

Unter dem Titel „Krisen, Kriege und kein Ende – Europa im Umbruch“, findet am Montagabend ein Podiumsgespräch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius und Theo Koll im Passauer Medienzentrum statt.









Ein Kontinent mit einer reichen Geschichte des Friedens und der Zusammenarbeit – das ist Europa. Doch die Hoffnung auf Stabilität und Einheit, die das Bündnis nach dem Ende des Kalten Kriegs vereinte, wird in den vergangenen Jahren zunehmend durch Krisen, Konflikte und geopolitische Spannungen erschüttert. Spätestens nach dem Angriffskrieg in der Ukraine steht fest: Es herrscht Uneinigkeit in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie innerhalb der Regierung hierzulande, die von Interessenskonflikten geprägt zu sein scheint.





Podiumsgespräch mit Theo Koll





Wie der Verteidigungsminister bereits auf der Münchner Sicherheitskonferenz feststellte, ist jetzt „nicht die Zeit, um die Realität schönzureden“. Im Podiumsgespräch mit Theo Koll wird Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) darüber diskutieren, wie es gelingen wird, auch in krisengeprägten Zeiten die ersehnte Einheit und Sicherheit zu bewahren.



Ab 18.10 Uhr wird die Veranstaltung kostenlos unserer Website per Livestream übertragen.

− amk