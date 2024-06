Die Zahl der Dengue-Fieber-Fälle ist in diesem Jahr in Bayern deutlich angestiegen. Das meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern. Von Januar bis 17. Juni seien 216 Infektionen registriert worden, teilt LGL-Sprecherin Martina Junk mit.