Herrenloser Reifen prallt gegen Auto: Polizei ermittelt

Mit hoher Geschwindigkeit ist in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) ein herrenloser Reifen scheinbar aus dem Nichts gegen die Seitentür eines Autos geprallt. Die 50 Jahre alte Autofahrerin wartete nach Angaben der Polizei von Freitag am Donnerstagabend mit ihrem Wagen an einer Ampel. Plötzlich sei der Reifen von der Seite herangerollt und gegen das Auto geprallt. Die Autofahrerin habe aber kein anderes Fahrzeug gesehen, das den Reifen verloren haben könnte. Die Polizei habe auch kein liegengebliebenes Fahrzeug in der Nähe gefunden, von dem der Reifen stammen könnte.

Die Ermittler vermuteten deshalb, dass der Reifen von der Ladefläche eines Fahrzeugs heruntergefallen oder ein Zwillingsreifen eines Lastwagens sein könnte. Durch den Aufprall wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzten die Beamten auf rund 1500 Euro. Die Polizei ermittelte wegen einer möglichen Unfallflucht.

