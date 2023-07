Herde verloren: Spaziergänger finden Schaf und Lämmchen

Schafskopf - Ein Schaf schaut aus der Herde heraus. - Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Spaziergänger haben ein Mutterschaf und ihre zwei neugeborenen Lämmer auf einer Wiese in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) gefunden, die zuvor ihre Herde verloren hatten. Wie der Schäfer erklärte, war das hochträchtige Schaf am Tag zuvor bei einem heftigen Regenschauer in einen Wald geflüchtet, um dort die Lämmer zur Welt zu bringen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am nächsten Morgen kehrte das Tier dann wieder aus dem Wald zurück - ihre Herde war aber bereits weitergezogen.

Die Beamten machten den Schäfer ausfindig, nachdem die Passanten die Tiere aufgefunden hatten. Wie der Mann erklärte, können neugeborene Schafe nach nur wenigen Minuten laufen. Als er das Mutterschaf samt Anhang am Samstagmorgen wieder abholte, konnte er sie wohlbehalten wieder zur Herde zurückführen.

