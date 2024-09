Herbstliches Wetter in Bayern - Temperaturen fallen

Nach dem schönen Wetter der vergangenen Tage sinken die Temperaturen wieder. Auch für Wiesn-Besucher wird es ungemütlich.

In den nächsten Tagen verabschiedet sich die Sonne in weiten Teilen Bayerns, die Temperaturen fallen und es wird wieder regnerischer. Am Donnerstag soll es lediglich in den Alpen und am Inn trocken bleiben, mit gelegentlichen Aufheiterungen. Die Temperaturen werden dabei zwischen 15 und 20 Grad liegen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Außerdem könne es windig werden - auf den Bergen sogar stürmisch, mit möglichen Orkanböen auf den höchsten Gipfeln.

Regnerisches und kühles Wochenende

In der Nacht zum Freitag soll sich der Regen ausbreiten und schließlich auch auf die Alpen treffen. Im Laufe des Tages wird es dann laut DWD überall in Bayern nass. Vereinzelt kann es auch zu Gewittern kommen.

Zum Wochenende hin soll es größtenteils bewölkt bleiben, immer wieder treten Regenschauer auf. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich.

Die Temperaturen sollen zwischen 12 und 16 Grad liegen, wobei es an der unteren Donau und am Inn etwas milder werden soll. Für den Wiesn-Besuch ist es demnach ratsam, sich deutlich wärmer anzuziehen als am sonnigen und warmen Eröffnungswochenende - und auch einen Regenschirm einzupacken.

