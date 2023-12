Herabfallender Stamm: Mann wird tödlich verletzt

Ein 31 Jahre alter Mann ist bei Waldarbeiten in Oberbayern so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus verstarb. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fiel ein Baumstamm auf den 31-Jährigen und klemmte ihn unter sich ein.

Der Mann hatte mit zwei weiteren Arbeitern in einem Waldstück in Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) am Freitag beschädigte Bäume entfernt. Als er mit einer Motorsäge einen am Hang schräg stehenden Baum fällen wollte, spaltete sich den Angaben zufolge dessen oberer Teil. Feuerwehrkräfte bargen den Schwerverletzten und ein Rettungshubschrauber flog ihn in die Klinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

© dpa-infocom, dpa:231216-99-318448/3