Hensoldt will Rüstungsspezialisten ESG übernehmen

Hensoldt - Das Logo des Rüstungskonzerns Hensoldt ist an der Firmenzentrale zu sehen. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Hensoldt will den Münchner Rüstungsspezialisten ESG übernehmen. Für die Übernahme nimmt der Konzern hunderte Millionen Euro an Schulden auf.

Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will den Rüstungsspezialisten ESG aus München übernehmen. Der Deal wird bis zu 730 Millionen Euro schwer, wie das Unternehmen am Dienstagabend in Taufkirchen mitteilte. Die Transaktion bewerte ESG dabei mit einem Unternehmenswert von 675 Millionen Euro, möglicherweise kommen noch 55 Millionen Euro hinzu.

Finanziert werden soll der Kauf des Systemintegrators für Verteidigung und Sicherheit mit einer Kapitalerhöhung von bis zu zehn Prozent sowie durch Schulden in Höhe von circa 450 Millionen Euro. Bisher gehört ESG der Beteiligungsgesellschaft Armira. Die Behörden müssen zu dem Deal noch ihr Einverständnis geben.

Hensoldt rechnet mit jährlichen Kosteneinsparungen von rund 19 Millionen Euro, zudem dürfte es durch sich ergänzende Verkäufe Potenzial für mehr Umsatz geben. „Die Übernahme der ESG passt hervorragend in unsere Gesamtstrategie und beschleunigt die Entwicklung von Hensoldt“, sagte Konzernchef Thomas Müller laut Mitteilung.

Für das laufende Jahr rechnen die Manager damit, dass ESG rund 330 Millionen Euro umsetzt. In den kommenden Jahren solle der Erlös jährlich im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zulegen. Vom angepeilten Umsatz in diesem Jahr sollen etwa 14 Prozent als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben.

Hensoldt hofft, dass der Deal bis spätestens Ende des ersten Halbjahres 2024 abgeschlossen ist. Der Bund sowie der Großaktionär Leonardo unterstützten das Vorhaben, hieß es. Deutschland hält über die Kreditanstalt für Wiederaufbau gut ein Viertel der Hensoldt-Anteile.

© dpa-infocom, dpa:231206-99-199955/2