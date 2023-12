Hensoldt will Rüstungsfirma ESG übernehmen

Der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt will die Rüstungsfirma ESG aus München übernehmen. Für den Deal will der Vorstand bis zu 730 Millionen Euro in die Hand nehmen, wie Hensoldt am Dienstagabend mitteilte. Man rechne mit jährlichen Kosteneinsparungen von rund 19 Millionen Euro. Zudem dürfte es durch sich ergänzende Verkäufe Potenzial für mehr Umsatz geben. Das Geld für die Übernahme soll aus einer möglichen Kapitalerhöhung sowie Schulden kommen. Hensoldt hofft, dass der Deal bis spätestens Ende des ersten Halbjahres 2024 abgeschlossen ist.

© dpa-infocom, dpa:231205-99-193231/2