Heliumballon löst Brandalarm S-Bahnhaltestelle aus

Ein Heliumballon hat kurzzeitig den S-Bahnverkehr in München gestört. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, geriet am Samstag ein mit Aluminium beschichteter Ballon an der Haltestelle Hauptbahnhof in die Oberleitung. Dabei kam es zu einem Lichtbogen, wodurch sich ein kleines Betonstück aus der Decke löste und auf die Gleise fiel.

Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Auch die S-Bahnen konnten nach kurzem Feuerwehreinsatz weiterfahren. Wegen des ausgelösten Brandalarms waren zuvor das Zwischengeschoss sowie die U-Bahnsteige geräumt worden.

Es war zunächst nicht bekannt, wem der Heliumballon gehörte. Die Polizei ermittelte wegen der Störung öffentlicher Betriebe. Die Deutsche Bahn sowie die Bundespolizei warnten zudem vor der Mitnahme von Aluminiumballons in Bahnhöfen. In befülltem Zustand sei dies verboten.

© dpa-infocom, dpa:231211-99-253589/2