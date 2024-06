Helfer retten 16-Jährigen vor Ertrinken

Notaufnahme - Ein Schild mit der Aufschrift „Notaufnahme“ hängt an einem Krankenhaus. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 16-Jähriger ist in München von drei Helfern aus einer Wasserwalze gerettet worden. Als die Rettungskräfte am Dienstag vor Ort ankamen, hätten die drei den leblosen Mann bereits aus der Walze befreit, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Nach Polizeiangaben handelte es sich bei den Rettern um einen 15-Jährigen, einen 17-Jährigen und einen 35-Jährigen.

Zum Zustand des Mannes machten Polizei und Feuerwehr unterschiedliche Angaben. Laut Feuerwehr führten die drei Helfer eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, die Rettungskräfte intensivierten die Maßnahmen. Der Mann sei daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Polizeiangaben musste der 16-Jährige nicht reanimiert werden und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Wie der Jugendliche in die Wasserwalze geraten konnte, war der Feuerwehr zunächst nicht bekannt. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass er nach ersten Erkenntnissen in den Fluss gefallen war.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-449845/3