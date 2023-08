Helfer bergen Kind aus Schwimmbecken: Zustand kritisch

Notaufnahme - Ein Schild weist auf die Notaufnahme eines Krankenhauses hin. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Helfer haben ein knapp vier Jahre altes Kind am Dienstag leblos aus dem Stadionbad in Bamberg geborgen. Badegäste hätten das Mädchen am Boden des Sprudelbeckens entdeckt, teilte die Polizei am Abend mit. Es wurde vom Badepersonal reanimiert und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Zustand des Kindes sei kritisch, teilte die Polizei weiter mit. Die Kriminalpolizei Bamberg nahm demnach Ermittlungen zu dem Unfall auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter hinzugezogen worden, hieß es.

