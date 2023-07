Heizungsgesetz-Gegner demonstrieren auch ohne Monika Gruber: Statt 20.000 kommen 200

Dutzende Personen machten ihren Unmut auf der Theresienwiese deutlich: Eine Person hielt ein Schild „Dilettanten dürfen keine Gesetze machen!!! Schluss mit der Hampelmänner*innenregierung“. −Foto: Uwe Lein/dpa

Auch ohne Kabarettistin Monika Gruber haben Heizungsgesetz-Gegner am Samstag auf der Münchner Theresienwiese demonstriert. Statt der vom Veranstalter angekündigten 20.000 Personen fanden sich bis zum frühen Nachmittag aber laut Polizei nicht mal 200 ein.









Vor knapp einem Monat war Monika Gruber noch das Zugpferd einer Heizungsgesetz-Demo in Erding: Sie hatte am 10. Juni einen Protest mitorganisiert, zu dem rund 13.000 Menschen kamen – auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) traten als Redner auf. Letzterer wurde für seine Aussage, dass die Menschen sich die „Demokratie zurückholen“ müssten, parteiübergreifend scharf kritisiert.



Danach kündigte Gruber eine noch größere Demo auf der Theresienwiese in München an. Kurz darauf wurde diese abgesagt. Offizieller Grund: Der neue Kompromiss der Ampel-Regierung beim Heizungsgesetz – unter anderem mit großzügigeren Ausnahmeregeln und Übergangsfristen – stelle sie zufrieden.



„Wird in Bayern die Demokratie abgeschafft?“





Unter dem Motto „Stoppt das Heizungsgesetz! Wird in Bayern die Demokratie abgeschafft?“ haben sich am Samstag auf der Münchner Theresienwiese auch ohne Gruber Dutzende Menschen versammelt. Die Kundgebung am Samstag sei zunächst friedlich über die Bühne gegangen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten zählten um die 180 Menschen - angemeldet hatten die Veranstalter bis zu 20.000.

