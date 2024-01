Heizstrahler löst Brand aus - Frau und Kind leicht verletzt

Ein Heizstrahler hat in Lindau (Bodensee) ein Feuer in einer Wohnung ausgelöst. Die 31 Jahre alte Bewohnerin und ihr Kleinkind verletzten sich am Montag durch das Rauchgas leicht und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Dienstag hieß.

Aus zunächst ungeklärter Ursache hatte die Gasflasche des Heizstrahlers angefangen zu brennen. Die Flammen griffen den Angaben zufolge auf eine Holzwand, die Decke und den Boden über. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

