Heiße Tage in Bayern: Hitzewelle bleibt erstmal bestehen

Nach der Regenperiode der letzten zwei Wochen ist der Sommer in Bayern wieder angekommen. Er bringt aber nicht nur eine Hitzewelle mit sich, sondern auch ungewollten Hagel, Stürme und Gewitter. Worauf Sie sich in den nächsten Tagen einstellen müssen, haben wir beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.









Die Hitzeperiode, die sich bis in die nächste Woche ziehen wird, bringt an diesem Donnerstag Temperaturen zwischen 27 und 32°Celsius. Ab Freitag werden Temperaturen zwischen 30 und 35° Celsius erwartet. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits vor ein paar Tagen eine Hitzewarnung herausgegeben, die sich offensichtlich noch weiter ziehen wird.



Tage wieder kürzer, Nächte wieder länger





Da wir uns gegen Spätsommerzeit neigen, werden die Tage wieder kürzer und die Nächte wieder länger. Dadurch nimmt auch die Wahrscheinlichkeit ab, weitere solcher Hitzewellen zu erwarten, so der DWD. Im Vergleich zum letzten Jahr war es zu dieser Zeit auch heiß. Aber nach Aussage eines Meteorologen vom DWD stiegen die Temperaturen nicht so stark auf dem Thermometer an wie 2023, „also deutlich heißer als zum letzten Jahr“.



Durch die enorme Hitze, die auf uns zukommen wird, werden wir uns in Bayern auf verstärkte Gewitter einstellen müssen. Diese Gewittergefahr besteht punktuell und kann auch unverhofft auftreten. Diese Unwetter können auch schwere Sturmböen mit sich bringen. Genauso wie Starkregen und sogar Hagel. Dabei ist auch großer Hagel nicht ausgeschlossen.





Freitag und Samstag größtenteils trocken





Am Freitag und Samstag können Sie sich aber ohne Bedenken am See oder im Freibad abkühlen, da es laut Deutschem Wetterdienst größtenteils trocken bleiben soll. Das ändert sich zum Sonntag hin aber schon wieder. Da werden wieder vereinzelt Regenschauer erwartet.



Wir können uns offenbar wieder auf schöne Sommertage mit Abkühlung am Wasser freuen. Dabei bekommt die Natur zwischen durch auch immer mal wieder eine kleine Auszeit von der Hitze. - Laura Klein