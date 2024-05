Heinz Hoenig mit akutem Herzproblem im Krankenhaus

Schauspieler Heinz Hoenig liegt im Krankenhaus. Er fällt in einem Musical aus.

Schauspieler Heinz Hoenig liegt nach Angaben seines Managements wegen eines akuten Herzproblems im Krankenhaus. Der 72-Jährige falle deshalb für das Musical „Ein bisschen Frieden“ von Komponist Ralph Siegel, das ab Mittwoch (8. Mai) am Deutschen Theater in München gezeigt wird, aus, teilte das Management Siegelring am Freitag mit. Zuvor hatte RTL darüber berichtet, dass sich Hoenig in einer Klinik befinde. Der Schauspieler ist vielen aus Fernsehfilmrollen bekannt, er spielte zum Beispiel im 1980er-Jahre-Erfolg „Das Boot“ mit. Zuletzt hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht.

