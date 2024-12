Heiner aus Beratzhausen: Zweifel trüben romantische Hofwoche bei „Bauer sucht Frau“

Knapp zwei Monate mussten die Fans von Heiner Zimmermann gedulden: Am Montagabend flimmerte der Beratzhausener (Landkreis Regensburg) wieder bei „Bauer sucht Frau“ über die Mattscheibe. Dabei stand die sogenannte Hofwoche im Mittelpunkt.









Zu Besuch: Ulrike aus Hessen. Beim Scheunenfest hatte sie Heiner ausgewählt und zu sich eingeladen. Sie abzuholen sei „wie ein Sechser im Lotto“, sagt Heiner am Bahnhof von Beratzhausen. Gleich als er sie das erste Mal gesehen habe, habe er sich gedacht: „Ja, das ist sie.“ Zur Begrüßung gibt es dann auch gleich eine innige Umarmung mit der Hessin. Heiners Kommentar dazu: „Als ich sie wieder gesehen habe, hat es mich aus den Socken gehauen.“





Heiner aus Beratzhausen bei „Bauer sucht Frau“: Mit dem Bulldog zum Hof





Mit dem Bulldog geht es dann durch den Wald zu Heiners Friesenhof. Ulrike muss lachen: „Gegenverkehr haben wir hier keinen.“ Der Untergrund? Für Heiner kein Problem: „Wenn‘s ist, schalt ich einfach den Allrad ein.“ Ihm sei es wichtig, sagt Heiner, dass Ulrike die Landschaft gefalle. „Sie soll hier ja zufrieden leben können, wenn das mit uns was wird.“ Und was sagt die Hessin selbst? „Er konnte mit dem abenteuerlichen Weg punkten. Mir gefällt es, wenn ein Mann nicht langweilig ist.“



Langweilig, das ist es auch nicht, als die beiden Turteltäubchen endlich auf dem Hof des 70-Jährigen ankommen. Ulrikes erste Reaktion: „Das ist ja wunderschön. Sogar mit einer eigenen Kapelle!“ Die habe sogar eine Glocke, sagt Heiner – und lässt diese gleich mal läuten. Ulrike ist sprachlos: „Wahnsinn. Wunderschön.“





„Bauer sucht Frau“: Bei Heiner aus Beratzhausen wird es in der RTL-Show intim





Die beiden teilen eine Leidenschaft: Für Ulrike und Heiner liegt das Glück auf dem Rücken der Pferde. Der 70-Jährige stellt der Hessin seine Vierbeiner vor. Dabei wirkt er sehr vertraut mit den Tieren. „Vielleicht ist er ja schon ein kleiner Pferdeflüsterer“, sagt Ulrike später in die RTL-Kamera. Auch ein Fohlen präsentiert Heiner seiner neuen Flamme, die ist hin und weg. Sie habe ihn im Stall als sehr liebevollen Menschen kennengelernt. „Ich dachte mir: Das kann er mit einer Frau auch.“



Beim Verlassen des Stalls wird es dann auch schon ein bisschen intimer: Heiner und Ulrike halten Händchen. Nach einer Führung durch das Haus stehen die beiden auf dem Balkon und blicken Arm in Arm über Heiners Felder. „Ich denke, wir werden eine richtig gute Zeit haben“, sagt Ulrike.





„Bauer sucht Frau“: Ulrike kommen Zweifel





Das scheint allerdings fraglich – zumindest legt das die Schlusssequenz nahe. Da sagt Moderatorin Inka Bause: „Bei Heiner läuft es gar nicht nach Plan.“ Denn: Ulrike plagten schon am zweiten Tag große Zweifel.



Warum dem so ist? Die Auflösung gibt es kommenden Montag. Die Heiner-Fans müssen sich also erneut gedulden.