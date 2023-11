Heimstarke Fürther „können etwas größer träumen“

Im Ronhof muss auch Fortuna Düsseldorf die Stärke der SpVgg Greuther Fürth anerkennen. Ein Premieren-Torschütze entscheidet das Spiel.

Torschütze Robert Wagner und seine glücklichen Fürther Teamkollegen fielen sich nach dem erlösenden Schlusspfiff erschöpft in die Arme. Auch Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga die Heimstärke des Kleeblatts zu spüren bekommen. Die Spielvereinigung gewann am Sonntag nach dem ersten Profitreffer von Mittelfeldspieler Robert Wagner (48. Minute) verdient mit 1:0 (0:0) und zogen in der Tabelle mit 21 Punkten mit der Fortuna gleich.

Beide Vereine liegen vor der letzten Länderspielpause des Jahres in Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen. „Es war sehr wichtig, dass dritte Mal in Folge zu gewinnen. Jetzt haben wir etwas Konstanz drin, jetzt können wir etwas größer träumen“, sagte Abwehrspieler Oussama Haddadi.

Die Fürther verdienten sich vor 10.790 Zuschauern den fünften Erfolg im siebten Saison-Heimspiel mit der etwas größeren Angriffswucht und Zielstrebigkeit. Nach einem Fehler von Fortuna-Torwart Florian Kastenmeier, der weit aus seinem Tor herauslief, aber den Ball verpasste, hätte Armindo Sieb bereits kurz vor der Pause für die Gastgeber treffen können. Der Angreifer verfehlte bei seinem Schuss aus 40 Metern aber das leere Tor.

Einen schönen Angriffszug vollendete der vom SC Freiburg ausgeliehene Wagner auf Vorlage von Tim Lemperle. Erst nach einer längeren Abseitsüberprüfung wurde das Tor schließlich doch anerkannt. „Das war ein Supertor“, sagte Kapitän Branimir Hrgota, der am Angriffszug beteiligt war.

Die Fortuna kämpfte danach bis in die lange und hektische Nachspielzeit hinein vergeblich um den Ausgleich gegen leidenschaftlich verteidigende Fürther. „Wir haben es super gemacht hinten. Wir haben versucht, kompakt zu bleiben und haben uns als Team gepusht. Das hat uns am Ende den Sieg gebracht“, befand Matchwinner Wagner.

