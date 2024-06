Sie war zweifelsfrei der Star des Abends beim Fresh-Festival von Bayern 3 am Samstag in Cham: Senkrechtstarterin und Lokalheldin Leony. Gut eineinhalb Stunden lang begeisterte sie auf der Bühne das Publikum in ihrer Heimatstadt. Wir haben einige Eindrücke des Heimspiels der Sängerin für Sie vor Ort festgehalten.