„Heftiger Knall“: Wohnhaus in Langenbruck durch Explosion komplett zerstört

In einem Wohnhaus im Reichertshofener Ortsteil Langenbruck (Landkreis Pfaffenhofen) ist es am Abend zu einer Explosion gekommen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, eine Person wurde schwer verletzt. − Foto: vifogra

Bei Langenbruck (Landkreis Pfaffenhofen) ist am Samstagabend ein Wohnhaus durch eine Explosion völlig zerstört worden. Der 69-jährige Bewohner wurde laut Polizei schwer verletzt. Wie es zu der Explosion kommen konnte ist noch unklar.









Auf Nachfrage bestätigt die Polizei den Großeinsatz, der gegen 20.45 Uhr ausgelöst worden sei. Zuvor hatten Anwohner von einem „heftigen Knall“ und Feuer in einem frei stehenden Einfamilienhaus in Stöffel berichtet. Stöffel ist ein Gemeindeteil des Marktes Reichertshofen, es liegt in der Nähe von Langenbruck.





Bewohner (69) schwer verletzt





Der 69-jährige Bewohner wurde durch die Explosion schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Brandverletzungen. Zwar wohnten vermutlich mehrere Menschen in dem Haus, es sei aber wohl nur der Senior in dem eingestürzten Gebäude gewesen, so der Polizist. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, in der Spitze mehr als 100 Rettungskräfte, so die Polizei.





Haus komplett zerstört





Die Feuerwehr konnte den Brand des eingestürzten Hauses schnell ablöschen. Von dem Haus ist aber kaum etwas übrig geblieben, es wurde bei der Explosion komplett zerstört. Angaben zur Ursache der Explosion konnte die Polizei zunächst keine machen. Noch am Abend übernahm die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen. Die Schadenshöhe war bisher nicht bekannt.

− lha/ajk/dpa