Hausbrand: Senioren schwer verletzt und hoher Schaden

Ein 97-Jähriger und eine 81-Jährige sind beim Brand eines Münchner Einfamilienhauses schwer verletzt worden. Zudem sei ein Schaden von mehreren 100.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Dachstuhl des Hauses habe in der Nacht aus vorerst unklaren Gründen gebrannt, berichtete die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte vermuteten demnach, dass noch Menschen im Haus waren und fanden daraufhin das Ehepaar im Dachgeschoss. Die beiden Senioren wurden in eine Klinik gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte wurde verhindert.

