Hausbewohner wollen Katze von Balkon retten - Polizeieinsatz

Zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Karlsfeld (Landkreis Dachau) wollten ihre Katze vom Balkon eines Nachbarn retten und haben damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Polizeiangaben hielt ein Anwohner die beiden für Einbrecher, als er sah, wie der 43-Jährige und die 38-Jährige in der Nacht zum Mittwoch mit einer Leiter auf den Balkon im ersten Stock steigen wollten. Der Anwohner wählte den Notruf und mehrere Streifenwägen rückten an.

Schließlich stellte sich heraus, dass die Katze auf den Balkon geklettert war und alleine nicht mehr zurückkam, weshalb die Bewohner sie mit der Leiter befreien wollten. Laut Polizei war die Rettungsaktion letztlich erfolgreich und die Katze sei wohlbehalten wieder mit ihren Besitzern vereint worden. Strafrechtliche Konsequenzen habe der Vorfall für die vermeintlichen Einbrecher nicht.

© dpa-infocom, dpa:231122-99-37644/2