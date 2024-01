Harteros sagt alle Engagements in Staatsoper 2024 ab

Opernstar Anja Harteros hat nach Angaben der Bayerischen Staatsoper all ihre Engagements für das neue Jahr gestrichen. „Schweren Herzens muss Anja Harteros alle Engagements 2024 absagen“, teilte die Oper am Mittwoch in München mit.

Ihre Rolle in der Münchner Neuproduktion der „Tosca“ übernimmt Eleonora Buratto. Für die Partie der Kundry im „Parsifal“ springt die amerikanische Mezzosopranistin Irene Roberts ein, die ihr Debüt an der Bayerischen Staatsoper gibt.

Über die Gründe für die Absage der 51-jährigen Sopranistin wurde nichts mitgeteilt.

© dpa-infocom, dpa:240117-99-648952/3