Happy End in den Alpen: Vermisster Wanderer (86) nach vier Tagen gefunden

Vier Tage lang war ein Wanderer im Bereich der Alpspitze im Wald unterwegs. Am Sonntag wurde er gefunden. −Foto: dpa

Nach vier Tagen, zahllosen Suchaktionen und einer Öffentlichkeitsfahndung berichtet die Polizei von einem „Happy End“ im Alpspitzgebiet bei Garmisch-Partenkirchen. Der vermisste 86 Jahre alter Bergsteiger ist am Leben. Die erlösende Nachricht überbrachte der Mann seiner Frau selbst – noch vor seiner Bergung.









Wie die Polizei mitteilt, wollte der Senior aus Speyer in Rheinland-Pfalz am Mittwoch die Alpspitze besteigen. Nach einem letzten Telefonat mit seiner Frau, bei dem er sagte, er würde am Berg schlafen, brach der Kontakt ab. Die Bergwacht und Alpinbeamte der Polizei suchten tagelang zu Fuß und aus der Luft nach dem Vermissten – erfolglos. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung lief trotz mehrerer Hinweise ins Leere.



Vier Tage lang irrte der Mann ohne Essen im Wald umher. Er trank aus Wasserstellen im Wald. Sein Handy hatte er verloren. Als er am Sonntag eine Forststraße unterhalb der Stuibenhütte entdeckte, legte er sich stark erschöpft hin, wie es weiter hieß. Dort entdeckte ihn gegen 15.30 Uhr ein Radler aus Österreich. Er setzte einen Notruf ab. Noch bevor der Senior von der Bergwacht geborgen wurde, rief der 86-Jährige seine Ehefrau an. Er kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

− jra/dpa