Happy End für den Mann ohne Gedächtnis: Familie meldet sich nach Öffentlichkeitsfahndung

Es seien dutzende Hinweise zur Identität und Herkunft des Manns eingegangen, darunter auch Hinweise von Familienangehörigen, teilte die bayerische Polizei in Kempten am Dienstag mit. − Symbolbild: Bernd Weißbrod/dpa

Die Polizei im Allgäu hat die Öffentlichkeitsfahndung zu einem Mann ohne Gedächtnis widerrufen. Es seien dutzende Hinweise zur Identität und Herkunft des Manns eingegangen, darunter auch Hinweise von Familienangehörigen, teilte die bayerische Polizei in Kempten am Dienstag mit.









Der Mann stammt demnach vermutlich aus der Bodenseeregion. Er könne sich jedoch weiterhin nicht an seine Vergangenheit erinnern.





Mann kannte weder Namen noch Herkunft

Der als etwa 60 bis 65 Jahre alt beschriebene Mann war Anfang Oktober im Wasserburger Ortsteil Hattnau hilflos in einer Obstplantage aufgegriffen worden. Da er angab, weder an seinen Namen noch an seine Herkunft Erinnerung zu haben und die Polizei keine Hinweise zu dem Mann fand, gingen die Ermittler am Montag an die Öffentlichkeit. Die Fahndung konnte schnell aufgehoben werden.

− afp