Hangrutsch in Bad Urach: Bewohner evakuiert

Ein Rettungswagen steht an einem Einsatzort - Ein Rettungswagen steht an einem Einsatzort. - Foto: Oliver Berg/dpa

In Bad Urach sind wegen eines Hangrutsches zwei Dutzend Menschen aus ihren Wohnungen evakuiert worden. Das betätigte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Es sei am späten Samstagabend aufgrund der starken Regenfälle in einem Wohngebiet zu einem Hangrutsch auf einer Länge von rund 30 Metern gekommen. Deshalb habe man zwei Wohngebäude evakuiert. Rund 25 Personen seien bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Niemand sei verletzt worden. Die Häuser könnten aber nach wie vor nicht betreten werden, hieß es am frühen Sonntagnachmittag.

