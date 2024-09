Polizei - Symbolbild - In Hof läuft ein Polizeieinsatz wegen einer gefundenen Handgranate.(Illustration) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Nach dem Fund einer Handgranate läuft ein Polizeieinsatz in Hof. Sprengmeister sind vor Ort.

Passanten haben in den Saale-Auen in Hof nach Polizeiangaben eine Handgranate gefunden. Die Polizei sperrte rund um die Fundstelle Rad- und Fußwege ab. Zudem mussten die Bewohner eines Studentenwohnheimes das Gebäude verlassen. Ein Sprengkommando wurde hinzugezogen, wie es hieß. Der Einsatz sollte noch am Abend beendet werden.

