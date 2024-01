Handbremse nicht angezogen: Lastwagen rollt in Fluss

Ein Sattelschlepper ist in Oberfranken beim Beladen mit Holz in einen Fluss gerollt. Wie die Polizei am Diensttag mitteilte, hatte der 59-jährige Fahrer den Lastwagen am Montag in Hausen (Landkreis Forchheim) am Ufer der Regnitz abgestellt und ersten Ermittlungen zufolge vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der unbesetzte Lastwagen sei daraufhin vorwärts in den dort etwa zwei Meter tiefen Fluss gerollt.

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks und vom ADAC konnten das Fahrzeug bergen. Der Schaden schätzte die Polizei auf rund 50.000 Euro.

