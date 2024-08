Handbremse bei voller Fahrt angezogen: Unfall

Manchmal nerven Beifahrer eine Frau am Steuer mit Kommentaren. Manchmal tut einer auch etwas ganz Dummes.

Pechbrunn (dpa/lby) - Eine 24-jährige Autofahrerin ist bei Pechbrunn in der Oberpfalz in den Straßengraben gefahren, weil ihr Beifahrer bei voller Fahrt die Handbremse angezogen hat. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr Auto am Samstagmittag auf der Kreisstraße zwischen Preisdorf und Pechbrunn ins Schleudern und landete im Graben.

Im Verlauf der Unfallaufnahme kam heraus, was dazu geführt hatte: „Was den 23-Jährigen dazu bewegte, ist noch nicht abschließend geklärt, jedoch hätten die beiden Beteiligten im Fahrzeug einen Streit geführt.“ Beide kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen den Beifahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Am Auto der jungen Frau entstand Totalschaden.

