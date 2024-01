Hand in Holzspalter geraten: Mann schwer verletzt

Ein 68-Jähriger ist schwer verletzt worden, als er bei Tann (Landkreis Rottal-Inn) einen Holzkeil aus einem Holzspalter lösen wollte. Der Keil klemmte in dem Gerät fest, als der Mann am Mittwoch Brennholz herstellte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als der Mann versuchte, den Keil zu entfernen, geriet seine Hand aus zunächst unbekannten Gründen unter den Spaltkeil.

Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein technischer Defekt oder Fremdverschulden waren laut ersten Ermittlungen der Polizei nicht der Grund für den Unfall.

© dpa-infocom, dpa:240111-99-567354/3