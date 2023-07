Hamann zu Tuchel: «Bilanz durchschnittlich bis katastrophal»

TV-Experte Hamann - Dietmar Hamann steht im Signal Iduna Park. - Foto: Revierfoto/dpa

Der ehemalige Bayern-Spieler Dietmar Hamann beurteilt die derzeitige Situation des FC Bayern München und vor allem die Rolle von Trainer Thomas Tuchel kritisch. «Die Bayern bewegen sich im Moment auf dünnem Eis», sagte der TV-Experte bei einer Veranstaltung der «Heilbronner Stimme». «Ob das gut geht, da habe ich meine Zweifel.»

Zu Tuchel sagte Hamann: «Er kann absolut schalten und walten, wie er mag. Die Bayern haben in den vergangenen Jahren einige Trainer verschlissen. Wenn du dem Trainer mehr Macht gibst, besteht die Gefahr, dass er im Winter nicht mehr da ist.» Tuchel war nach der Trennung von Julian Nagelsmann als Coach verpflichtet worden. Er schied mit den Bayern im DFB-Pokal und in der Champions League aus, gewann aber den Titel in der Bundesliga.

«Er hat bisher die Bilanz durchschnittlich bis katastrophal», kommentierte Hamann. «Es birgt eine Gefahr, wenn er Spieler holt, weil man nicht weiß, wie lange er da ist. Das sind unruhige Zeiten bei den Bayern.» Derzeit bemüht sich der Verein um Verstärkungen, vor allem auf der Mittelstürmer-Position.

