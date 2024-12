Hamann über Musiala und Wirtz als Duo: „Habe große Bedenken“

Könnten die spielfreudigen DFB-Stars auch gemeinsam beim FC Bayern für Furore sorgen? Fußball-Experte Dietmar Hamann glaubt nicht unbedingt daran.

Fußball-Experte Dietmar Hamann geht nicht davon aus, dass Bayerns Jamal Musiala und Leverkusens Florian Wirtz bald zusammen für die Münchner spielen. Der Rekordmeister werde Wirtz nicht verpflichten, wenn Musiala bleibe, mutmaßte Hamann über die beiden deutschen Jungstars bei Sky. „Ich habe auch große Bedenken, ob die miteinander spielen können“, ergänzte Hamann. „Ob das über eine Saison geht - ich habe da große Bedenken.“ Bei der EM habe das Zusammenspiel nicht funktioniert, meinte der 51-Jährige.

Erst Anfang des Monats hatte Bayern-Sportchef Max Eberl gesagt, nicht in Kontakt mit dem 21 Jahre alten Wirtz zu stehen. Stattdessen sei es das oberste Ziel, den Vertrag mit dem gleichaltrigen Musiala zu verlängern. Der Vertrag des Offensivstars läuft 2026 aus. Wirtz hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027, sein Marktwert wird auf über 100 Millionen Euro geschätzt. Auch mehrere europäische Top-Clubs sollen interessiert sein.

Hamann über Wirtz: „Muss ins Ausland gehen“

„Ich wüsste auch nicht, warum ein Wirtz nach München kommen sollte“, führte Hamann aus. „Er will die Champions League gewinnen, das kann er natürlich in Madrid genauso wie in München. In München hast du natürlich die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich immer die Chance, Champions-League-Sieger zu werden. Aber ich glaube, der muss ins Ausland.“ Wirtz sei für diesen Schritt bereit.

© dpa-infocom, dpa:241213-930-316491/1