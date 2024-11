Hamann lobt Guirassy: Muss sich vor Kane nicht verstecken

Das Spiel BVB gegen Bayern ist auch das Duell Guirassy gegen Kane. Sky-Experte Hamann hebt bestimmte Fähigkeiten des Dortmunder Mittelstürmers hervor. Der größte Kane-Fan ist er nicht.

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann sieht Borussia Dortmunds Stürmer Serhou Guirassy mindestens auf Augenhöhe mit Bayern-Torjäger Harry Kane. „Ich bin nicht der größte Freund des Bayern-Stürmers. Ich wüsste gar nicht, ob Guirassy schlechter ist als Kane“, sagte der 51 Jahre alte Sky-Experte bei einer Presserunde des Bezahlsenders. „Ich glaube, dass sich Guirassy nicht zu verstecken braucht.“

Hamann ergänzte vor dem Bundesliga-Topspiel des BVB gegen den FCB am Samstag (18.30 Uhr/Sky): „Guirassy gefällt mir, weil er Tempo hat, die Bälle gut hält, die Mitspieler in Szene setzt.“ Kane überzeuge natürlich mit seinen vielen Toren. Guirassy mache dagegen andere besser. „Es gibt nicht so viele Stürmer, die das machen“, sagte Hamann.

Kane führt aktuell die Torschützenliste der Bundesliga mit 14 Toren an. Guirassy, der zu Beginn der Saison verletzungsbedingt gefehlt hatte, hat bislang sechsmal getroffen. In der vergangenen Spielzeit wurde Kane mit 36 Treffern Torschützenkönig. Guirassy landete mit 28 Toren - damals noch für den VfB Stuttgart - auf Rang zwei der Liste.

