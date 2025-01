Hamann glaubt nicht an Kimmich-Verlängerung beim FC Bayern

Wie geht es weiter bei Joshua Kimmich? Bleibt der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalelf den Münchnern treu oder lockt ein anderer Topclub? Experte Dietmar Hamann macht den Bayern wenig Hoffnung.

TV-Experte Dietmar Hamann geht nicht davon aus, dass Fußball-Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München verlängert. „Mein Gefühl sagt mir nein“, antwortete Hamann in der Sendung Sky90 auf eine entsprechende Frage. Kimmich hatte nach dem 2:1 der Bayern am Samstag in Freiburg Auskünfte zu dem Thema verweigert.

Der ebenfalls in der Runde sitzende Ex-Dortmunder Steffen Freund ist weiter von einem Verbleib des 29-Jährigen in München überzeugt. Kimmich sondiere eben den Markt, „und dann sieht er, was er am FC Bayern hat. Und er kriegt ja die volle Unterstützung.“ Das sei das Allerwichtigste. „Und das hat er unter Kompany“, erklärte Freund.

Kimmich gegen Freiburg sehr variabel

Bayern-Trainer Vincent Kompany setzt Kimmich - anders als Nationaltrainer Julian Nagelsmann - bevorzugt auf dessen Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld ein. Mangels Alternativen startete Kimmich gegen Freiburg allerdings zunächst rechts hinten, wechselte später ins Mittelfeld, um am Ende als linker Außenverteidiger auszuhelfen.

Für Stuttgarts Sportdirektor Christian Gentner ist entscheidend, dass Kimmich von Bayerns Machern überzeugt werde, „dass er die zentrale Figur auch für die kommenden Jahre ist“. Er glaube an einen Verbleib des früheren VfB-Jugendspielers beim deutschen Rekordmeister.

