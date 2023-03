„Haltet’s euch fest!“: Busfahrer soll Insassen vor tödlichem Unfall gewarnt haben

Der Fahrer des Busses aus dem Landkreis Rottal-Inn, der Samstagnacht in Schladming in Österreich eine Böschung hinabstürzte, hat die Insassen kurz vor dem Unglück gewarnt. Der 51-Jährige soll Zeugenaussagen zufolge sinngemäß gerufen haben „Haltet’s euch fest, es stimmt was nicht!“ Das habe die Befragung der Fahrgäste ergeben, teilte am Mittwoch der Chefinspektor der zuständigen Landespolizeidirektion Steiermark in Graz, Fritz Grundnig, auf Anfrage der Mediengruppe Bayern mit.

