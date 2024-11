Halloween stößt sauer auf: Stapler auf eigene Gabel gestellt

Zu Halloween ist bayernweit gefeiert worden. Mancher Streich ging allerdings zu weit.

Technisches Wissen müssen sie gehabt haben: Unbekannte haben in der Halloween-Nacht in Hilpoltstein im mittelfränkischen Landkreis Roth einen auf der Straße abgestellten Gabelstapler mit einem Universalschlüssel gestartet und in einem Wendehammer abgestellt. Wie die Polizei beichtete, stand der Stapler dann auf der eigenen Gabel mit den vorderen Rädern in der Luft mitten auf der Straße.

Nur durch aufwendige organisatorische Maßnahmen sei nachts jemand gefunden worden, der das Verkehrshindernis wieder ordnungsgemäß abstellen konnte, berichteten die Beamten, die von einem schlechten Halloween-Streich sprachen. Nun werde wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs ermittelt. Es handelte sich um eine Straftat. Ob an dem Gabelstapler ein Sachschaden entstand, sei noch unbekannt.

Gruselig verkleidet mit Masken und Gewändern zogen in der Halloween-Nacht bayernweit Kinder und Jugendliche durch die Straßen, klingelten an Haustüren und verlangten mit dem Spruch „Süßes, sonst gibts Saures“ Süßigkeiten. Vielerorts gab es Partys. Die Polizei war bayernweit verstärkt im Einsatz - mancherorts gingen manche Streiche zu weit. Die Polizei berichtete von zahlreichen Einsätzen mit Halloween-Bezug, darunter Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und zahlreiche Ruhestörungen.

© dpa-infocom, dpa:241101-930-276320/1