Halloween-Bilanz: Polizei in Niederbayern zu 330 Einsätzen gerufen

Die Polizei in Niederbayern wurde an Halloween zu 330 Einsätzen gerufen. − Symbolbild: Friso Gentsch/dpa

Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen haben die Polizei in Niederbayern an Halloween unter anderem beschäftigt. Insgesamt mussten die Polizisten zu 330 Einsätzen ausrücken, rund 60 davon hätten einen konkreten Bezug zu Halloween gehabt, teilte das Polizeipräsidium in Niederbayern mit.









Im Detail seien es neun Körperverletzungen mit zehn leicht verletzten Menschen, rund 40 Ruhestörungen sowie 13 Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von mehr als 13.000 Euro gewesen. Zusätzlich wurde die Polizei zu 40 Verkehrsunfällen gerufen, bei denen sechs Menschen leicht verletzt wurden und ein geschätzter Schaden von 135.000 entstand.





Carport in Straubing brennt





In Straubing brannte gegen 0.40 Uhr an der Bahnhofstraße zudem ein Carport. Durch die Hitze des Feuers wurde auch die Fassade eines benachbarten Mehrfamilienhauses beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen unteren sechsstelligen Eurobetrag. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen weiter ausbreiten konnten. Während der Löscharbeiten war die Bahnhofstraße in Straubing für eineinhalb Stunden gesperrt. Die Ursache des Brandes ermittelt nun die Kripo Straubing.

− bli