Halle mit 60 Autos brennt nieder – Mann ertrinkt fast in seinem Wagen

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen eine Lagerhalle, die in Vollbrand steht. In Gereuth (Landkreis Haßberge; Unterfranken) hat ein Blitz eine rund 2000 Quadratmeter große Lagerhalle mit Fahrzeugen in Brand gesetzt. − Foto: Pia Bayer; dpa

Die Unwetter sind in diesem Sommer oft kurz und sehr lokal, aber heftig. In Nordbayern haben Gewitter am Donnerstag für großen Schaden gesorgt. Ein Mann wäre fast ums Leben gekommen, seine Rettung verlief dramatisch.









In Untermerzbach im unterfränkischen Landkreis Haßberge brannte, wohl ausgelöst durch einen Blitzschlag, eine Lagerhalle komplett nieder. Mit ihr und in ihr: Rund 60 bis 70 Autos, die jetzt nur noch Schrottwert haben dürften.



Lesen Sie auch: Dramatische Rettung bei Großbrand in Nittendorf: Hausmeister holt Kind aus den Flammen



Nach erster Einschätzung von Feuerwehrleuten war wahrscheinlich ein Blitz die Ursache für den Brand. Ähnlich äußerte sich der Besitzer, wie eine dpa-Reporterin vor Ort berichtete. Die Rauchsäule sei viele Kilometer weit zu sehen gewesen.





Brand in Untermerzbach: Schaden in Millionenhöhe





Der Eigentümer der Halle habe von einem Schaden in Höhe von etwa fünf Millionen Euro gesprochen, ergänzte ein Polizei-Sprecher. Die rund 2.000 Quadratmeter große Halle sei weitergehend heruntergebrannt. Die Feuerwehr war auch am Abend noch im Einsatz. „Die Feuerwehr hat bestimmt noch bis in die frühen Morgenstunden zu tun“, sagte der Polizeisprecher am Donnerstagabend.





Unwetter in Bayern: Lebensrettung in Nürnberg





In Nürnberg kam es unterdessen in einer überfluteten Unterführung zu dramatischen Szenen. Ein Auto blieb stecken und wurde vom Wasser regelrecht verschluckt. Wie „News5“ berichtet, schafften ein Angestellter der VAG und eine Zeugin es gerade noch, die Scheibe des Autos einzuschlagen und den Fahrer herauszuziehen. Ohne die Hilfe der beiden wäre der Fahrer wohl in seinem Auto ertrunken.

− dpa/kse