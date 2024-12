Hakenkreuz in Eisschicht auf Auto gekratzt

Eine Frau stellt ihr Auto über Nacht am Starnberger See ab. Als sie am nächsten Tag zu dem Fahrzeug zurückkommt, ist es mit verfassungswidrigen Symbolen versehen.

In Oberbayern ist ein vereistes Auto mit einem Hakenkreuz und rechtsextremen Parolen versehen worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug von Freitag auf Samstag in Starnberg (Landkreis Starnberg) geparkt worden. Bislang unbekannte Täter kratzten ein Hakenkreuz und antisemitische Symbole in das Eis. Die 35 Jahre alte Besitzerin des Fahrzeugs meldete sich daraufhin bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen.

© dpa-infocom, dpa:241201-930-304764/1