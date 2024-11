Hagen gibt Scholz die Schuld am Scheiter der Ampelregierung

Martin Hagen - Bayerns FDP-Chef Hagen gibt Scholz die Schuld am Scheitern der Ampel. (Archivbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

Die Ampelregierung in Berlin ist zerbrochen - zuletzt am Streit zwischen Finanzminister und Bundeskanzler. Die bayerische FDP sieht die Schuld nicht in der eigenen Partei.

Die bayerische FDP hat den Bruch der Ampel-Koalition und die geplanten Neuwahlen begrüßt. „Besser neue Wahlen als neue Schulden“, sagte der bayerische FDP-Vorsitzende Martin Hagen der „Augsburger Allgemeinen“ (Donnerstagausgabe). Hagen gab SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz die Verantwortung für das Scheitern der Bundesregierung. „Der Kanzler wollte Politik auf Pump statt echter Strukturreformen, dafür ist die FDP nicht zu haben“, betonte er.

