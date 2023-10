Hagen bleibt FDP-Chef in Bayern: Rücktrittsangebot abgelehnt

Martin Hagen - Der FDP-Spitzenkandidat in Bayern, Martin Hagen, äußert sich bei einer Pressekonferenz. - Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bayerns FDP-Landeschef und -Spitzenkandidat Martin Hagen bleibt auch nach der Pleite bei der Landtagswahl am Sonntag im Amt. Er habe dem Landesvorstand seinen Rücktritt angeboten, sagte Hagen am Dienstag in München. Das Gremium habe dies aber abgelehnt. «Der Landesvorstand hat von diesem Angebot Abstand genommen, hat dieses Angebot einmütig zurückgewiesen.» In einer schriftlichen Abstimmung habe niemand für seinen Rücktritt gestimmt.

Mit 3,0 Prozent hatte die FDP am Sonntag den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Hagen sagte am Dienstag, man werde dafür kämpfen, bei der Wahl 2028 wieder ins Landesparlament zurückzukehren.

