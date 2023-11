Haftstrafe wegen islamistischer Messerattacke rechtskräftig

Die Verurteilung eines Mannes wegen einer islamistisch motivierten Messerattacke in einem ICE in Bayern zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren ist rechtskräftig. Die Überprüfung des Urteils des Oberlandesgericht München unter anderem wegen mehrfachen versuchten Mordes habe keinen Rechtsfehler ergeben, teilte der Bundesgerichtshof am Freitag in Karlsruhe mit. Der Angeklagte hatte im November 2021 in einem ICE auf der Fahrt von Passau nach Nürnberg vier Männer mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen dabei schwer verletzt.

