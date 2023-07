Krankenwagen - Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Im Allgäu ist ein Hängegleiter während des Starts an einem Segelflugplatz auf die Landebahn gestürzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Pilot bei dem Unfall in Füssen (Landkreis Ostallgäu) am Donnerstag mittelschwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Hängegleiter sei vermutlich von einer Windböe auf einer Seite nach unten gedrückt worden. Dabei berührte das Gerät laut Polizei den Boden und überschlug sich.

© dpa-infocom, dpa:230721-99-486523/2